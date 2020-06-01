Sezon sonunda sol bek transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sol bek pozisyonu için Caner Erkin ve Inter'de forma giyen Asamoah'ın ismi gündeme gelmişti.Portekizli menajer Jorge Mendes, Napoli'nin sol beki Faouzi Ghoulam'ı Kanarya'ya önerdi. Ünlü menajer, 7. yılına girdiği İtalyan ekibinde yaşadığı sakatlık nedeniyle gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.Kasığındaki sakatlık nedeniyle 3.5 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli sol bekin şartlarını ve durumunu inceleyecek olan Fenerbahçe'nin Mendez'den zaman istediği öğrenildi.Napoli ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ghoulam'ı daha önce de gündemine alan sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu futbolcuyu kadrosuna katabileceği belirtildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyen yıldız futbolcu, önceki yıllarda takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.Napoli formasıyla 7 sezondur başarılı bir grafik yakalayan Ghoulam, hızı ve tekniğiyle öne çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre sol bekin yanı sıra ortada ve kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu, asistleriyle de İtalyan ekibine büyük katkı sağladı.