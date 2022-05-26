Jorge Jesus'un yardımcısından Türkçe paylaşım!

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLEMİŞTİ!

JESUS'UN UZUN SÜREDİR YANINDA

Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu yazılanyardımcısıflaş bir paylaşım yaptı.Sampaio, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,destek mesajlarına cevap verdi.Jesus'un yardımcısı hikayesinde,ifadelerini kullandı.Öte yandan daha önce Marcio Sampaio, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da canlı izlediğini Instagram hesabından paylaşmıştı.Sporting Lizbon'da 2015-2016 sezonunda Jorge Jesus'un ekibine dahil olan Marcio Sampaio, Portekizli teknik adamla yollarını daha sonra ayırmadı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Marcio Sampaio, Jorge Jesus'la beraber Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da görev yaptı.İştepaylaşımı: