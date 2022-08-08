Jorge Jesus: 'Tüm lige mesaj vereceğiz!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı ypaıt.
Portekizli teknik adamın oyuncularından özellikle ilk 25 dakikada hücum presle top kazanmalarını, rakibin pas kanallarını tıkamalarını ve tıpkı Slovacko maçında olduğu gibi erken golle oyuncunun tüm inisiyatifini ele almalarını istedi.
Portekizli teknik adam toplantıda, "Bizim önceliğimiz Süper Lig'de şampiyon olmak. İyi bir başlangıç, iyi bir skor ve iyi futbol bekliyorum. Kazanma alışkanlığı olan bir takım olmalıyız." dedi.
Jesus, son olarak, "Tüm rakiplerimize güçlü bir mesaj vermeliyiz." açıklamasını yaptı.
Portekizli teknik adamın oyuncularından özellikle ilk 25 dakikada hücum presle top kazanmalarını, rakibin pas kanallarını tıkamalarını ve tıpkı Slovacko maçında olduğu gibi erken golle oyuncunun tüm inisiyatifini ele almalarını istedi.
Portekizli teknik adam toplantıda, "Bizim önceliğimiz Süper Lig'de şampiyon olmak. İyi bir başlangıç, iyi bir skor ve iyi futbol bekliyorum. Kazanma alışkanlığı olan bir takım olmalıyız." dedi.
Jesus, son olarak, "Tüm rakiplerimize güçlü bir mesaj vermeliyiz." açıklamasını yaptı.