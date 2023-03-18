Jorge Jesus'tan takıma uyarı: 'Sezon bitmedi'

Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında İspanya'da da İstanbul'da da rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe şanssız karşılaşmalar sonucunda veda etti. Turu Sevilla'ya oranla çok daha fazla hak etmesine rağmen futbol şanssızlığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda bir hayli üzgün olan futbolcularına soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi.



Portekizli çalıştırıcı "Kafanızı kaldırın. Siz elinizden geleni yaptınız. Biz tura daha yakın taraftık. Daha iyi oynadık ama olmadı" diye konuştu.



Jorge Jesus öğrencileriyle yaptığı mini toplantıda onları sezonun kalan bölümü için motive ederken lig ve Türkiye Kupası hedeflerinin hala canlı olduğunu belirtti.



Deneyimli çalıştırıcı "Süper Lig'de oynanacak daha çok maç var. Biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yeniden ilk sırayı almak için benim umudum var. Biz işimizi yapacağız ve bekleyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye Kupası da çok önemli. Orada finale kadar yürümeli ve sonunda kupayı almalıyız. Bu kulüp, bu taraftar kupaları hak ediyor" dedi.



Fenerbahçe, Sevilla karşılaşmasının ardından Süper Lig'de ilk maçında Alanyaspor karşısında çıkacak.





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