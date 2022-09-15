Jorge Jesus'tan Rennes maçında büyük sürpriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşılaşmasında savunma hattında sürpriz bir tercih yapabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Rennes maçında büyük sürpriz
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15 Eylül 2022 09:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u, hücum hattındaki rekabet zorluyor. Portekizli hoca, Rennes karşısında hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeyi planlıyor. Jesus'un kadro seçiminde sürpriz yapabileceği bir diğer bölge ise sağ stoper.

SERDAR AZİZ'İ 11'DE DENEDİ

Gustavo Henrique, son Dinamo Kiev galibiyetinde maçın kahramanı olmuştu. Sambacı, duran toplardaki etkinliğiyle hücum için de iyi bir silah. Ancak ağır bir oyuncu olması, hızlı Rennes hücumcuları karşısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Jesus'un, taktik maçlarda Serdar Aziz'i de 11'de denediği öğrenildi. 

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