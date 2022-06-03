Jorge Jesus'tan iki oyuncunun satışına veto!

Önümüzdeki sezon ligi en üst sırada bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Joger Jesus takım ile ilgili raporunu verirken iki futbolcuya özellikle dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan iki oyuncunun satışına veto!
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03 Haziran 2022 08:28
2022-2023 sezonunda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadro planlamasında Kim Min Jae ve Diego Rossi'nin yeri çok önemli duruyor.

Özellikle Kim'in ayrılmasını istemeyen Jesus, her iki yıldızın da Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak 2022 Dünya Kupası'na Fenerbahçe formalarıyla gitmelerinin önemli olduğuna inanıyor.

Başarılı çalıştırıcının, bu iki oyuncunun takım için hem çok değerli olduğunu hem de Katar'daki turnuvada daha fazla transfer değeri kazanacaklarını vurguladığı aktarıldı. Ayrıca bilhassa Kim Min Jae gibi bir stoperi şu anda bulup almanın çok zor olduğu kaydedildi.

Bu sene Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma ve ligde şampiyonluk hedefleri için Güney Koreli savunmacının çok önemli olduğu konuşuldu. 

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