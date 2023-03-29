Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.



Takımda da tüm çalışmalar Jesus ve teknik ekibin yönetiminde bunun üzerine devam ediyor.



Milli takımlarda bulunan isimler nedeniyle idmanlar eksik yapılsa da teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş planlarını yapıyor. Milli arada yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş maçlarını izleyen Jesus, uyarılara başladı.



ATAKLARDA SOLA AĞIRLIK



Portekizli hoca, dünkü idmandan itibaren futbolcularına bol şut atmalarını ve Sevilla maçlarında olduğu gibi orta sahada topu kontrol etmelerini söyledi.



Beşiktaş orta sahasının baskıya dayanamayacağını belirtip çok pas yapmalarını istedi. Jesus'un ayrıca Beşiktaş'ın savunmanın sağ tarafında sıkıntı çektiğini saptadığı, bu yüzden ataklarda sol tarafa ağırlık vermeyi planladığı da gelen haberler arasında.









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