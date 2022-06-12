ARDA GÜLER İÇİN ÖZEL PROGRAM

ARDA'YI TAKTİKSEL AÇIDAN GELİŞTİRMEK İSTİYOR

JESUS, ARDA GÜLER İÇİN NE DEMİŞTİ?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de son dönemlerde en çok konuşulan futbolculardan biri olan Arda Güler, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus'un da Arda Güler ile ilgili planı ortaya çıktı. Jesus, Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda'yı her açıdan destekleyecek.Genç oyuncuların gelişimini çok önemsediğini kendisiyle daha önce yapılan röportajlarda dile getiren Jesus, Arda Güler ile ilgili de özel bir plan içinde. Jesus, Arda Güler'in gelişiminin en iyi şekilde devam etmesi için bir program hazırlayacak ve oyuncudan da bu plana sadık kalmasını isteyecek.Jesus, Arda'yı taktiksel açıdan da geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik olarak oyuncuyu beğenen Jesus, Arda'nın takıma büyük güç katacağına inanıyor.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu, kendisi için düzenlenen imza töreninde Arda Güler ile ilgili soruya cevap vermişti. Jesus, "Takımdaki herkesi bireysel olarak çok iyi buldum. Arda henüz kariyerinin başında. Genç oyunculara her zaman dikkat etmeliyiz. Gelişecek ve daha da iyi bir futbolcu olacak" demişti.Transferde adı Barcelona ile dahi anılan Arda Güler, geride bıraktığımız sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta 284 dakika süre aldı ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Arda, U19 Süper Lig'de ise sarı-lacivertli forma ile 4 gol üretti. Genç yetenek, tüm kulvarlarda ise toplamda 30 maçta 11 gol 4 asistlik katkı verdi.