Jorge Jesus öfke nöbeti geçirdi!

Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında çok öfkeliydi.



Portekiz basınından A Bola da bu sözleri masaya yatırdı. A Bola, "Fenerbahçe'de Jesus, Sevilla'ya elenmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Daha sonra sözü Türkiye Ligi'ne getirdi. Galatasaray'ın lider götürdüğü organizasyonda maçların sahada değil masa başında kazanıldığını belirtti. Adeta öfke nöbeti geçirdi. Şampiyonluk için Play-Off önerisini tekrarladı" yorumunu yaptı.



Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasının ardından, "Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum" şeklinde konuşmuştu. Deneyimli teknik adam ayrıca Süper Lig'in ilk 4 sırası için de play-off önerisinde bulunmuştu.





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