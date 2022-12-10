Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'na gidecek mi?

Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'na erken veda etmesi Fenerbahçe için tehlike çanlarını yeniden çaldırdı.Çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmelerinin ardından görevi bırakan Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yerine kimin geleceği merak konusu olurken, bazı Brezilyalı taraftarların Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u takımın başında görmek istediklerini söylemesi dikkat çekti.Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, milli takımın başına geçebilecek 10 aday bulunuyor ve bu adaylardan birisi de Jorge Jesus. Pep Guardiola ve Jorge Sampaoli'nin zirvede yer aldığı listede Jorge Jesus da listesede üst sıralarda kendine yer bulmuştu.Öte yandan Dünya Kupası'nda Brezilya'nın elenmesinin ardından Globo'da görev yapan Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus' tweeti attı. Gribel'in bu tweeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Fenerbahçeli taraftarlardan ise büyük tepki aldı. Bir süre sonra Gribel yeni bir tweet paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi. Gribel paylaşımında, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır" ifadelerine yer verdi.