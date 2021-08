Jordan: "Rekabetçi yapım, benim lanetim..."

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, rekabetçi yapısının kendisinin "laneti" olduğunu itiraf etti.



Jordan, eski takım arkadaşı Luc Longley'nin kariyerine odaklanan iki bölümlük bir ABC belgeseli olan "One Giant Leap"te konuştu.



Longley'nin NBA'de oynadığı dönemde edindiği "sert" kişiliği sonrasında bırakmanın zor olduğunu söylemesiyle alakalı, röportajı yapan kişi MJ'e aynı şekilde hissedip hissetmediğini sordu ve Majesteleri'nin yanıtı şu şekilde oldu:



"%110 hem de. Oyunu bıraktıktan sonraki sıkıntılarımın bir kısmı da rekabetçi yapımdan ötürü geliyordu. Bildiğiniz gibi oldukça rekabetçi bir oyuncuydum ve her gün rakibimi geride bırakma ihtiyacı hissediyordum.



Sporun içindeyken, dışındayken veya normal hayatta, yaşam tarzınıza ve çalışma ahlakınıza dayanarak, edindiğiniz o kişiliği aslında üzerinizden atamıyorsunuz. Bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu da başlı başına sinir bozucu ve zorlu bir durum."



"KENDİME ENGEL OLAMIYORUM..."



Jordan, rekabetçi doğasının bir lanet olduğunu hissettiğini de sözlerine ekledi:



"Bu yapımdan dolayı, her şeye rekabetçi bir bakış açısından yaklaşıyorum. Ve eşime hep bu konuda lanetlenmiş olduğumu söylerim. Rekabetçilik konusunda lanetlenmiş biriyim.



Bazı şeylerin bir parçası olurken veya izlerken, rekabet etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bu bugün bile beraberinde yaşadığım ama aynı zamanda onsuz yaşamak istemediğim bir şey. Çünkü bu durum gerçekte kim olduğumu tanımlamamı ve istediğim şeylere ulaşmamı sağlamıştı. Şimdi asıl zorluk, bu sinirleri yatıştırmakta."