Jonathan Tah için transfer açıklaması!

Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, takımdan ayrılacağı iddia edilen Jonathan Tah ile ilgili konuştu. Rolfes, Tah için son zamanlarda Bayern Münih ve Barcelona ile görüşme yapmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jonathan Tah için transfer açıklaması!
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28 Ağustos 2024 19:34
Bayer Leverkusen'den takımdan ayrılacağı iddia edilen Jonathan Tah için açıklama geldi.

Alman ekibinin genel müdürü Simon Rolfes, Tah'ın geleceği için, "Ben de bunu bekliyorum. Hala anlaşmayla ilgili bir durum yok. Bu nedenle Jonathan'ın bizimle devam etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ve Barcelona'nın Alman savunma oyuncusuna olan ilgisiyle ilgili konuşan Rolfes, "İki kulüple de yakın zamanda bir görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.

Alman basını, Tah'ın gelecek yaz biten sözleşmesini uzatmayacağını ve Bayer Leverkusen yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ilettiğini duyurmuştu.

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