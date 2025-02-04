Jonas Svensson için Ajax yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor maçının ardından Jonas Svensson ile ilgili çıkan Ajax haberlerine cevap verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jonas Svensson için Ajax yanıtı!
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04 Şubat 2025 23:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Solskjaer, basın toplantısında Jonas Svensson - Ajax haberleriyle ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Norveçli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Ajax ve Beşiktaş büyük takımlar olduğu için bu tarz dedikodular çıkacaktır. Svensson istediği sürece Beşiktaş'ta kalacaktır. Çok iyi bir profesyonel. Kulüp, taraftarlar ve biz ondan memnunuz. Önemli olan Svensson'un çalışma azmi ve profesyonelliği genç oyunculara aktarma noktasında bizim için çok önemli. Her zaman oyunculara yardım eden ve Beşiktaş'ı kazanan kimliğine getirecek oyunculardan biridir. Her idmanda genç oyunculara destek olan bir karakter. Kazanan Beşiktaş'ı inşa etmek için bu tarz oyuncularla devam edeceğiz. Genç oyuncularımız bu tarz büyük kariyerli oyunculardan çok şey öğrenmeli. Joao bugün çok iyiydi. O da gençlere örnek olacak. İyi karakterdeki büyük profildeki oyuncularımız genç oyuncularımıza bir şeyler katacak."

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