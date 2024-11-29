THY EuroLeague'in 12. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda ALBA Berlin'i 103-85 mağlup etti.



Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv, ligdeki 12. maçında dördüncü kez sahadan galip ayrıldı. İsrail temsilcisi, bir sonraki maçında Paris Basketball ile karşılaşacak.



Ligdeki 12. maçında onuncu yenilgisini alan ALBA Berlin ise Virtus Bologna'nın konuğu olacak.



ALBA'da Matteo Spagnolo 16 sayı, 5 ribaunt, 2 asist; Elias Rapieque 14 sayı, 3 ribaunt, 2 asist; Gabriele Procida 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist; Trevion Williams 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ile oynadı.



Maccabi'de ise Rokas Jokubaitis 24 sayı, 6 asist; Jaylen Hoard 18 sayı, 2 ribaunt, 4 top çalma; David DeJulius 14 sayı, 3 asist; Will Rayman 12 sayı, 4 ribaunt ile mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



