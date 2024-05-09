Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, bu sezon kariyerinde üçüncü kez kazandığı MVP ödülünün yarışına "bir nevi alıştığını" söyledi.



Son dört yıl içinde üçüncü MVP ödülünü kazanan Jokic, basın toplantısında bu ödül yarışının kendisi için sıradan hale geldiğini dile getirdi:



"Artık 3-4 yıl oldu ve açıkçası biraz alıştım diyebilirim, o yüzden hiç dikkat etmedim bile. Ama böyle problem olsun benim olsun. Doğrusu geçen yıl kazanamamış olsam da yarış güzeldi. Ama sonra şampiyonluğu kazandık ve o daha iyi oldu."



Jokic, 2023-24 sezonunda Nuggets formasıyla 79 maçta 26.4 sayı, 12.4 ribaund, 9.0 asist, 1.4 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları yakalayarak göz kamaştıran bir performans sergiledi.





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