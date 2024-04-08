New York Knicks'in yardımcı antrenörü Johnnie Bryant'ın, Brooklyn Nets'in potansiyel başantrenör adayı olarak değerlendirildiği bildirildi.



Şubat ayında Jacque Vaughn'un gönderilmesinin ardından Nets ekibi yeni koç arayışını sürdürürken, olası bir adayın şehrin diğer takımında olabileceği öne sürüldü.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Bryant'ın Nets'in boştaki koltuğuna geçebileceğinin düşünüldüğünü söyledi:



"Kaynaklar, Knicks'in asistanı Johnnie Bryant'ın Brooklyn'de ilk kez muhtemel başantrenör adayı olarak sunulan başka bir isim olduğunu söylediler."



Bu işe alımın gerçekleşmesi durumunda Bryant, koçluk kariyerine 2012 yılında Utah Jazz tarafından oyuncu geliştirme asistanı olarak işe alınmasıyla başlayan on yıl boyunca asistan olarak görev yaptıktan sonraki ilk baş antrenörlük görevini üstlenecek.





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