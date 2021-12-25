John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe gündemine dünya futbolunun önemli ismi olan John Terry'i aldı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry, Fenerbahçe'yi Lugano'ya sordu.

Haber; Milliyet
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John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
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25 Aralık 2021 09:21
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

'FENERBAHÇE'Yİ SORDU'

Milliyet'in haberine göre; sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

ASTON VILLA'DA YARDIMCI ANTRENÖR

İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

 


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