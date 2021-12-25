John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.



'FENERBAHÇE'Yİ SORDU'



Milliyet'in haberine göre; sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.



ASTON VILLA'DA YARDIMCI ANTRENÖR



İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.



İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.









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