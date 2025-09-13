Joao Pereira: 'Burası çok zor bir lig!'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, lige kötü başlamalarına rağmen iki galibiyet aldıklarını, ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.Pereira, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için oyuncularını tebrik etti.Futbolcularının çaba gösterdiğine dikkati çeken Pereira," diye konuştu.Pereira, futbolseverlerin de keyifli maç izlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: