Joao Figueiredo: ''Hedef her zaman Avrupa''

RAMS Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, La Fiorita maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Figueiredo: ''Hedef her zaman Avrupa''
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25 Temmuz 2024 23:05
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 23:28
RAMS Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu maçında oynanan La Fiorita mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta 2 gol atan Joao Figueiredo, "Sezon başları her zaman özeldir, bugün 2 gol attım ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Takımımızın performansından memnunum. Hedeflerimize devam edeceğiz." dedi.

Hedeflerden bahseden Figueiredo, "Başkanımızın hedefi her zaman Avrupa, onun liderliğinde hedeflerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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