Joao Figueiredo: ''Hedef her zaman Avrupa''

RAMS Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu maçında oynanan La Fiorita mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçta 2 gol atan Joao Figueiredo, "Sezon başları her zaman özeldir, bugün 2 gol attım ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Takımımızın performansından memnunum. Hedeflerimize devam edeceğiz." dedi.



Hedeflerden bahseden Figueiredo, "Başkanımızın hedefi her zaman Avrupa, onun liderliğinde hedeflerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





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