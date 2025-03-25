Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray, sezonu Milan'da geçiren Chelsea oyuncusu Joao Felix'i transfer etmek istiyor. Portekizli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
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25 Mart 2025 14:04
Son güncelleme 25 Mart 2025 14:08
Sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Joao Felix'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Chelsea'nin kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Portekizli yıldız için Galatasaray devreye girdi. Felix'in menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun Sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak baktığını ifade etti.

MENDES: "JOAO FELIX, GALATASARAY'DA OYNAR"

Felix'in menajeri Jorge Mendes'in Chelsea yönetimine, "Siz kulüpler arasında anlaşın, oyuncum Galatasaray'da oynar" dediği öğrenildi. Ancak Chelsea, oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyor ya da zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

MAAŞI ENGEL TEŞKİL EDİYOR

Felix'in Chelsea ile olan sözleşmesinden yıllık net 9 milyon euro kazanıyor olması, transferde en büyük sorun olarak görülüyor.

Milan, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu kadrosunda tutmama kararı alırken, Chelsea de oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakmıyor.

GALATASARAY KİRALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Galatasaray, Felix'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea ile maaş paylaşımı konusunda bir orta yol bulmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea ve Milan ile toplamda 30 maça çıkan Portekizli oyuncu, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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