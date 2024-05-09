Joao Felix için 60 milyon euro'luk çıkmaz!

Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralanan Portekizli yıldız Joao Felix'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix için 60 milyon euro'luk çıkmaz!
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09 Mayıs 2024 16:27
Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralanan Joao Felix'in gelecek yıl hangi takımda olacağı netlik kazanmadı.

BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Portekizli yıldız kariyerine Barcelona'da devam etmek istiyor. Ancak Barcelona'nın 24 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro ödemek gibi bir durumu bulunmuyor.

ATLETICO KİRALAMAK İSTEMİYOR

Portekizli futbolcunun Barcelona'ya yeniden transferinin yeniden kiralık seçeneği ile olabileceği ancak Atletico'nun bu kez Felix'i kiralık göndermek istemediği kaydedildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ŞANSI

Felix'in geleceği konusunda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir çıkış olabileceği vurgulandı. Portekizli futbolcunun, turnuvada iyi performans sergilemesi durumunda transfer konusunda yeniden önemli gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Barcelona'da bu sezon 41 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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