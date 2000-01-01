Joakim Noah, "emekliliğe yöneliyor"

LA Clippers pivotu Joakim Noah'nın menajeri Bill Duffy, ekip tarafından serbest bırakılan Noah'nın "muhtemelen emekliliğe yöneldiğini" söyledi.



Eski Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, Clippers'a sezon sonunda katılmıştı. Noah, 2019-20 sezonunda oynadığı beş maçta aldığı 10 dakika süre ortalamasında, 2.8 sayı ve 3.2 ribaund rakamlarına ulaşmıştı.



Duffy, ESPN'den Adrian Wojnaroski'ye şunları söyledi:



"Joakim için, Florida Üniversitesi'nde iki ulusal şampiyonlukla başlayıp, Yılın Savunmacısı olduğu ve nihayetinde sporumuzda yer alan en tutkulu ve en heyecanlı oyunculardan birine dönüştüğü, çok şanlı bir kariyer oldu. Joakim'i yolculuğu boyunca temsil etmiş olmaktan onur duyuyorum."



Noah, 13 yıllık NBA kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçirmişti. Üç kez savunma beşlerine seçilen Noah, iki kez All-Star oluş ve Bulls'taki görev süresi sırasında tek sefer bir All-NBA ilk takımına da girmeyi başarmıştı.



Noah, Bulls'un takım tarihinde hücum ribaundlarında lider konumunda ve bloklar ile triple-double'larda ise üçüncü sırada yer alıyor.



Joakim ayrıca New York Knicks ve Memphis Grizzlies formalarını da giymiş, lige katılmadan önce 2006 ve 2007'de Florida'nın arka arkaya ulusal şampiyonluk takımlarının kilit bir üyesi olmuştu.



