Jhon Duran'ın son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de, transfer döneminin en önemli eklemelerinden Jhon Duran'ın sakatlığıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Jhon Duran, Benfica ile oynanan 2. maçta sakatlık geçirerek oyundan alınmış, Kolombiyalı oyuncunun durumuyla ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı.
Kolombiyalı golcünün son durumu ortaya çıktı.
BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRÜYOR
Jhon Duran'ın şu anda tedavi için Barselona'da olduğu bilgisi aktarıldı. Oyuncuya enjeksiyon tedavisi yapıldı.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLACAK
Duran'ın Cumartesi ya da Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Jhon Duran, Benfica ile oynanan 2. maçta sakatlık geçirerek oyundan alınmış, Kolombiyalı oyuncunun durumuyla ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı.
Kolombiyalı golcünün son durumu ortaya çıktı.
BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRÜYOR
Jhon Duran'ın şu anda tedavi için Barselona'da olduğu bilgisi aktarıldı. Oyuncuya enjeksiyon tedavisi yapıldı.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLACAK
Duran'ın Cumartesi ya da Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.