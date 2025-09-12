12 Eylül
Jhon Duran'ın son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan golcü Jhon Duran'ın son sağlık durumu belli oldu.

12 Eylül 2025 21:50
Haber: Trtspor
Jhon Duran'ın son durumu belli oldu!
Fenerbahçe'de, transfer döneminin en önemli eklemelerinden Jhon Duran'ın sakatlığıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Jhon Duran,  Benfica ile oynanan 2. maçta sakatlık geçirerek oyundan alınmış, Kolombiyalı oyuncunun durumuyla ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı.

Kolombiyalı golcünün son durumu ortaya çıktı. 

BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Jhon Duran'ın şu anda tedavi için Barselona'da olduğu bilgisi aktarıldı. Oyuncuya enjeksiyon tedavisi yapıldı.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLACAK

Duran'ın Cumartesi ya da Pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.
