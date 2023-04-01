Jesus'tan Osayi-Samuel'e özel görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor. Kafasındaki 11'i belirlemek üzere olan 68 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Osayi'ye görev verecek.
Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuya özel bir talimat geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi.
Osayi'nin hızına ve hamleli yapısına güvenen Jesus, Kartal'ın sol kanadını etkisiz hale getirmek istiyor.
Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuya özel bir talimat geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi.
Osayi'nin hızına ve hamleli yapısına güvenen Jesus, Kartal'ın sol kanadını etkisiz hale getirmek istiyor.