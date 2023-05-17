Jesus'tan öğrencilerine ikaz: 'Sona kalmasın'

Fenerbahçe'nin hocası erken golün işlerini rahatlatacağını ve psikolojik üstünlüğü de beraberinde getireceği görüşünde. Ancak Kanarya en çok golü son 15'te atıyor.
Şampiyonluk yarışında kalmak ve Jorge Jesus ile ilk büyük (final özelliğinde) maçını kazanmak isteyen Fenerbahçe, Trabzon maçına odaklandı. Taktik çalışmalara devam eden Portekizli teknik adam ise erken golün önemine dikkati çekti. Jesus, ilk dakikalarda bulacakları bir golün hem skor hem de psikolojik anlamda üstünlük sağlayacağını belirtirken farkın da açılabileceği ve rakibin gardının düşeceği düşüncesinde.
EN AZ GOL 15'E KADAR
İç sahada taraftar desteğini arkasına alan Kanarya bu sezon 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken evindeki maçlarda gol dağılımında son dakikaların aynı bir değeri vardı. Sarı lacivertliler, 76-90 arasında 25 gol bulurken (en fazla) 31-45 arasında 13, 16-30 dakika arasında ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. En az gol ise 7 defa ile 1-15 arasında geldi. Jesus2un beklentisi de ilk yarım saatte fişi çekmek...
Şampiyonluk yarışında kalmak ve Jorge Jesus ile ilk büyük (final özelliğinde) maçını kazanmak isteyen Fenerbahçe, Trabzon maçına odaklandı. Taktik çalışmalara devam eden Portekizli teknik adam ise erken golün önemine dikkati çekti. Jesus, ilk dakikalarda bulacakları bir golün hem skor hem de psikolojik anlamda üstünlük sağlayacağını belirtirken farkın da açılabileceği ve rakibin gardının düşeceği düşüncesinde.
EN AZ GOL 15'E KADAR
İç sahada taraftar desteğini arkasına alan Kanarya bu sezon 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken evindeki maçlarda gol dağılımında son dakikaların aynı bir değeri vardı. Sarı lacivertliler, 76-90 arasında 25 gol bulurken (en fazla) 31-45 arasında 13, 16-30 dakika arasında ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. En az gol ise 7 defa ile 1-15 arasında geldi. Jesus2un beklentisi de ilk yarım saatte fişi çekmek...