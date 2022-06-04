Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından gözler takımdan ayrılması beklenen isimlere çevrildi. O isimlerden biri de Enner Valencia. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Enner Valencia ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.



JESUS, VALENCIA'NIN GİDİŞİNE ONAY VERDİ



Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Enner Valencia Fenerbahçe'yle vedalaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez ismi olan Enner Valencia, 2021-222'de yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle formasını kaybetmişti. Jorge Jesus'un da oyuncunun ayrılığını onayladığı ifade edildi.



Bir dönem İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılacağı öne sürülen Enner Valencia, Fenerbahçe yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Sözleşmesinin son yılına giren Ekvadorlu golcünün bazı talipleri bulunurken, gelen teklifler değerlendirilecek.



VALENCIA'YA KOLAYLIK SAĞLANACAK



Meksika ekiplerinin kıskacında olan Enner Valencia'dan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvetin transferinde zorluk çıkarmayacak. Jorge Jesus'un da ayrılığa onay verdiği belirtiliyor.



ENNER VALENCIA DA TRANSFERE SICAK



Net ve bitirici bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'de bu sezonu da hamle oyuncusu olarak geçirmek istemeyen Enner Valencia da transferine sıcak bakıyor. Enner Valencia, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 33 maçta 13 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.





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