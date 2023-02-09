Jeoloji Profesörü, canlı yayında ağladı

Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremi yorumladığı sırada uyarılarda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.



"Safsatayı bırakın, şarlatanları takip etmeyin" diyen Prof. Dr. Yaltırak, "Bu bize doğanın son uyarısı!" ifadesini kullandı.



İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerdeki kentsel yapıya, deprem riskine ve nüfusa dikkati çeken Prof. Dr. Yaltırak, "Bu kentler büyümesin. Niye büyüyorlar. Herkesin işini buraya yığarsanız gelirler. Yapamıyorsunuz, şehri yenileyemiyorsunuz. İnsanların da parası yok. Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz" dedi.



İlker Karagöz'ün, "Sizin eviniz var mı" sorusuna ise Prof. Dr. Yaltırak, "Benim evim yok, ona zaman da, para da yoktu" yanıtını verdi.



