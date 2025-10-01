01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Jaylin Williams, NBA tarihinde 6 numarayı giyen son oyuncu olacak

Oklahoma City Thunder forveti Jaylin Williams, NBA tarihinde 6 numaralı formayı giyen son oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

01 Ekim 2025 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jaylin Williams, NBA tarihinde 6 numarayı giyen son oyuncu olacak


NBA, efsanevi isim Bill Russell'ın Temmuz 2022'deki vefatının ardından 6 numarayı lig genelinde emekli etmişti. Bu karar, lig yönetiminin daha önce benzeri görülmemiş adımlarından biri olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'tan DeAndre Jordan da 6 numarayı giymişti. Ancak Jordan'ın bu sezon herhangi bir takım kadrosunda yer almamasıyla birlikte, 23 yaşındaki Williams ligde bu numarayı taşıyan tek isim olacak.


Williams, geçtiğimiz yıl Thunder formasıyla 64 maçta 5,4 sayı ortalaması yakaladı. Kariyerinde bir şampiyonluk bulunan genç oyuncu, bu sezonla birlikte NBA'deki dördüncü yılına giriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
