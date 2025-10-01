Oklahoma City Thunder forveti Jaylin Williams, NBA tarihinde 6 numaralı formayı giyen son oyuncu olarak kayıtlara geçecek.NBA, efsanevi isim Bill Russell'ın Temmuz 2022'deki vefatının ardından 6 numarayı lig genelinde emekli etmişti. Bu karar, lig yönetiminin daha önce benzeri görülmemiş adımlarından biri olarak tarihe geçti.Geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'tan DeAndre Jordan da 6 numarayı giymişti. Ancak Jordan'ın bu sezon herhangi bir takım kadrosunda yer almamasıyla birlikte, 23 yaşındaki Williams ligde bu numarayı taşıyan tek isim olacak.Williams, geçtiğimiz yıl Thunder formasıyla 64 maçta 5,4 sayı ortalaması yakaladı. Kariyerinde bir şampiyonluk bulunan genç oyuncu, bu sezonla birlikte NBA'deki dördüncü yılına giriyor.