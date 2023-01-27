Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki maaşı belli oldu

Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonserviste de prensipte anlaştı.



MAAŞI BELLİ OLDU



Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Parma, Fenerbahçe'nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, son olarak 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu ve beklemeye başladı.



Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti. Parma'nın da Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Hollandalı futbolcu çubuklu formayı giydiğinde önceki ücretini dörde katlamış olacak.



ÇUBUKLUYA ÇOK YAKIN



21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.





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