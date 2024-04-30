Jasikevicius: 'Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz'

Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek final üçüncü maçında çarşamba günü Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyuncu Tyler Dorsey, maçın zorlu geçeceğini vurguladı.



Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde maç önü görüşlerine yer verilen Jasikevicius, "Evimize dönüyoruz. Oyun seviyemizi yükseltmek ve her maçı daha iyi oynamak çok önemli. Bu karşılaşmanın çok çok zorlu, fiziksel ve ciddi olacağını biliyoruz. Her ayrıntı büyük önem taşıyor. Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Umarım maça biraz daha iyi başlayabilir ve genel olarak kendi basketbolumuzu oynamaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Beko'nun 28 yaşındaki basketbolcusu Tyler Dorsey ise doğru enerjiyle yola çıkmaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Evimize dönmek güzel bir duygu. Bu muhtemelen serinin en büyük maçlarından biri. Orada işimizi yaptık, bir maç aldık. Şimdi, kendi sahamızı korumamız gerekiyor. Adım adım ilerliyoruz. Çarşamba büyük bir gün ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Önceki maçlara yavaş başladığımızı düşünüyorum, bu yüzden özellikle maçın ilk anlarında buna odaklanmalıyız."



Taraflar arasında seride 1-1 eşitlik bulunuyor.





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