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Japonya'dan Galatasaray'a ÇILGIN talep!..

Japon turizm acenteleri, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi Galatasaray'a başvurarak büyük miktarlarda bilet talebinde bulundu.

Kaynak: Güneş
Japonya'dan Galatasaray'a ÇILGIN talep!..
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07 Şubat 2019 10:29
Japonlar Nagatomo ve Kagawa'nın karşılaşacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi için turizm acentelerinden tur talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya kanallarının takipçi sayıları artarken, Japonlar Nagatomo ve Kagawa'nın karşılaşacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi için turizm acentelerinden tur talep ettiği ortaya çıktı.

Acentelerin mayısın ilk haftası Türk Telekom'da oynanacak derbi için Sarı-Kırmızılılar ile bağlantıya geçerek Japon turistlere özel bir kampanya düzenlemeyi planlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Japon televizyonlarının da yayıncı kuruluş Digitürk'ten Siyah-Beyazlılar'ın maç yayın hakkını aldığı belirtildi.



Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj: "Hiç şansınız yok"

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, Beşiktaş'a gelen vatandaşı Shinji Kagawa'ya hoş geldin mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol atarak klasını gösteren Kagawa'ya "Bu güzel ülkeye hoş geldin" diyen Nagatomo uyarmaktan da geri kalmadı.

Galatasaray'la Beşiktaş'ın, ligin ikinci yarısında oynayacağı derbi mücadelesine atıfta bulunan Nagatomo, "Seni arkadaşım olarak çok seviyorum ama bize karşı hiç şansınız yok" ifadelerini kullandı.

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