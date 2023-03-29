Jan Vesely'den geri dönüş sinyali!

EuroLeague'in 31. haftasında Partizan deplasmanına konuk olan Barcelona, zorlu mücadeleden 80-89 galip çıkmayı başardı. Stark Arena'da 20,041 seyircinin önünde oynanan müthiş karşılaşma, sezonun en yüksek seyircili maçı olarak kayıtlara geçti.



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Barcelona'nın Partizan'ı yendiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulunan Çekya'lı pivot, "Barcelona'yla kontratım sona erdiğinde neler olur bilmiyorum. Partizan'a dönmek, seçeneklerden biri olur. Geçirdiğim 8 unutulmaz yıl sebebiyle Fenerbahçe ihtimalini de hesaba katmam lazım. Bir gün döner miyim bilmiyorum ama Partizan'ın kalbimde hep özel yeri olacak." ifadelerini kullandı.



Jan Vesely, bu sezon Barcelona formasıyla 9.1 sayı, 4 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları ile oynuyor.





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