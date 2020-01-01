James Ennis III, Orlando Magic'te kaldı

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre James Ennis III, Orlando Magic'e bir yıllık anlaşma ile geri dönmeyi kabul etti.



Charania'ya göre Ennis, Salı günü 2020-21 sezonu için 2.1 milyon dolarlık oyuncu seçeneğini reddetmişti, ancak en az bir yıl daha Orlando'da kalacak.



Ennis, geçtiğimiz yıl formalarını giydiği Philadelphia 76ers ve Magic için maç başına 6.6 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Philadelphia, kendisini bir ikinci tur Draft hakkı için 6 Şubat'ta Orlando'ya takas etmişti.



Ennis Philadelphia'daki görev süresinde benchten gelmiş, ancak üst üste ikinci sezonda NBA playofflarına kalan Magic için başlangıç kadrosuna girmeyi başarmıştı.



Orlando Sentinel'den Roy Parry, Ennis'in geçen yıl olduğu gibi Magic için "büyük olasılıkla ilk beşteki kısa forvet pozisyonunda yer alacağını" bildirdi.



