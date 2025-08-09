Jakirovicli Hull City'den sessiz başlangıç!

İngiltere Championship'in açılış haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Coventry ile karşılaştı.



The Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



JAKIROVIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic, Hull City ile ilk resmi maçına çıktı.



LUNDSTRAM 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan kadroya katılan bir diğer isim Enis Destan ise müsabaka kadrosunda yer almadı.Bu sonucun ardından Hull City ve Coventry puanını 1'e yükseltti.Championship'in gelecek haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanına gidecek.