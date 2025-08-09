10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Jakirovicli Hull City'den sessiz başlangıç!

İngiltere Championship'in açılış maçında Hull City, deplasmanda Coventry ile 0-0 berabere kaldı.

Jakirovicli Hull City'den sessiz başlangıç!
İngiltere Championship'in açılış haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Coventry ile karşılaştı.

The Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

JAKIROVIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic, Hull City ile ilk resmi maçına çıktı.

LUNDSTRAM 90 DAKİKA SÜRE ALDI



Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan kadroya katılan bir diğer isim Enis Destan ise müsabaka kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Hull City ve Coventry puanını 1'e yükseltti.

Championship'in gelecek haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanına gidecek.

1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
