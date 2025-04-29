Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu

Kayserispor'un başına geçtiği günden bu yana takımı adeta şaha kaldıran Teknik Direktör Sergej Jakirovic'e, başarılı performansının ödülü geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kayserispor eski yöneticisi Mustafa Tokgöz, takıma kattığı ivme ve aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle Jakirovic'e nazar boncuğu ve altın hediye etti.
Haber: Faruk Aydemir
Kayserispor eski yöneticisi Mustafa Tokgöz, takıma kattığı ivme ve aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle Jakirovic'e nazar boncuğu ve altın hediye etti.
Haber: Faruk Aydemir