Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu

Kayserispor'un eski yöneticisi Mustafa Tokgöz, Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu hediye etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
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29 Nisan 2025 11:37
Kayserispor'un başına geçtiği günden bu yana takımı adeta şaha kaldıran Teknik Direktör Sergej Jakirovic'e, başarılı performansının ödülü geldi.

Kayserispor eski yöneticisi Mustafa Tokgöz, takıma kattığı ivme ve aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle Jakirovic'e nazar boncuğu ve altın hediye etti.

Haber: Faruk Aydemir



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