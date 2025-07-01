01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
12:00
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Jake LaRavia, Lakers ile 2 yıllığı 12 milyon dolara anlaştı

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Jake LaRavia ile iki yıllık, 12 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 01 Temmuz 2025 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jake LaRavia, Lakers ile 2 yıllığı 12 milyon dolara anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Jake LaRavia ile iki yıllık, 12 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Memphis Grizzlies, LaRavia'nın kontratındaki dördüncü yıl opsiyonunu kullanmamayı tercih ederek oyuncuyu serbest bırakmıştı. LaRavia, sezon ortasında Sacramento Kings'e takas edilmişti.

2024-25 sezonunda 66 maça çıkan 22 yaşındaki forvet, maç başına 6.9 sayı, 3.9 ribaunt ve 2.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %42.3 isabet oranıyla dikkat çekti.


Lakers, kısa süre önce Houston Rockets ile dört yıllığına 53 milyon dolara anlaşan Dorian Finney-Smith'in ayrılığıyla oluşan boşluğu LaRavia ile doldurmayı hedefliyor.

LaRavia'nın Lakers ile yaptığı anlaşmanın tamamı ise garanti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.