Jae Crowder, Sacramento Kings için şansını deneyecek

Serbest oyuncu Jae Crowder'ın bu hafta içinde Sacramento Kings ile çalışacağı bildiriliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jae Crowder, Sacramento Kings için şansını deneyecek
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11 Eylül 2024 14:31
Serbest oyuncu Jae Crowder'ın bu hafta içinde Sacramento Kings ile çalışacağı bildiriliyor.

Fox40'nin Kings muhabiri Sean Cunningham, geçtiğimiz sezonu Milwaukee Bucks'ta geçiren Crowder'ın bir NBA kadrosunda yer edinme çalışmalarında olduğunu bildirdi:

"Kaynaklara göre, serbest oyuncu Jae Crowder bu hafta Sacramento Kings ile çalışacak. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçen sezon Bucks'taydı. Geçtiğimiz ay Isaiah Thomas'ın da yaptığına benzer olarak, Crowder da saha içindeki rekabete katılmak isteyen oyuncular arasına katılacak."

Crowder, Bucks'ta geçirdiği süre boyunca maç başına 6,2 sayı, 4,2 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları kaydetmişti.

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