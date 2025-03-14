Jackson Muleka çoştu!

Sezon başında Beşiktaş'tan Suudi ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Jackson Muleka, son haftalarda coştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON 3 MAÇ 2 GOL 1 ASİST
Demokratik Kongolu oyuncu, takımının Al-Hilal'e yenildiği maçta takımının tek golünün asistini yaparken, Kholood'un 2-1'lik skorlarla kazandığı Al-Khaleej ve Al-Fetah karşılaşmalarında ise 1'er gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Sezon başında Al Khoolood'a transfer olan Muleka, takımıyla çıktığı 20 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.
SON 3 MAÇ 2 GOL 1 ASİST
Demokratik Kongolu oyuncu, takımının Al-Hilal'e yenildiği maçta takımının tek golünün asistini yaparken, Kholood'un 2-1'lik skorlarla kazandığı Al-Khaleej ve Al-Fetah karşılaşmalarında ise 1'er gol kaydetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Sezon başında Al Khoolood'a transfer olan Muleka, takımıyla çıktığı 20 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.