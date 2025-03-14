Jackson Muleka çoştu!

Sezon başında Beşiktaş'tan Suudi ekiplerinden Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka, son haftalarda coştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka çoştu!
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14 Mart 2025 09:24
Sezon başında Beşiktaş'tan Suudi ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Jackson Muleka, son haftalarda coştu.

SON 3 MAÇ 2 GOL 1 ASİST

Demokratik Kongolu oyuncu, takımının Al-Hilal'e yenildiği maçta takımının tek golünün asistini yaparken, Kholood'un 2-1'lik skorlarla kazandığı Al-Khaleej ve Al-Fetah karşılaşmalarında ise 1'er gol kaydetti.

BU SEZON NE YAPTI?

Sezon başında Al Khoolood'a transfer olan Muleka, takımıyla çıktığı 20 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.
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