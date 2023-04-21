Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile arasındaki husumeti desteklediğini söyledi.



Brooks, kendisinin ve ekibinin LeBron'a karşı geri adım atmadığını açıkça belirtmiş ve yakın zamanda James hakkında bazı dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.



Bu ifadeler bazı basketbolseverlerden bolca eleştiri toplasa da, Jackson, Brooks'un bu hareketini desteklediğini şu şekilde açıkladı:



"Bron faul çizgisinden airball attığı zaman neredeydiniz? Birinin arkadaş olmak yerine rekabet etmek istemesine sevindim. Böyle adamları çok severim. Çok fazla oyuncu Bron'ın sayı atmasına izin veriyor. Arkadaşı olmak istiyorlar."



Brooks, ekibinin serinin 2. maçında aldığı 103-93'lük galibiyetin ardından, LeBron için "Artık yaşlandı. Üzerimden 40 sayı atana kadar kimseye saygı duymam" şeklinde konuşmuştu.





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