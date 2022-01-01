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J-Will: "Jordan bugün oynasa, 90lardaki gibi olmazdı..."

NBA'in eski guardlarından Jason Williams, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan için "bugün oynasaydı 90'lardaki kadar büyük olmazdı" açıklamasını getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in eski guardlarından Jason Williams, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan için "bugün oynasaydı 90'lardaki kadar büyük olmazdı" açıklamasını getirdi.

Williams, NBA'in 20-30 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasındaki farklara değindi ve Jordan'ın oynadığı dönemlerde sayı bulmasının daha kolay olduğunu öne sürerken, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 'Bad Boys' lakaplı Detroit Pistons ekibiyle herhangi bir sorun yaşamayacağını iddia etti.

J-Will, MJ'in bu dönemde oynamış olması durumunda nasıl bir oyuncu olacağını şu ifadelerle açıklamaya çalıştı:

"Tabii ki harika bir oyuncu olurdu, yanlış anlaşılmasın. Ama bugünün kendisi için biraz daha zor olacağını düşünüyorum, çünkü dediğin gibi savunmalar değişti ve artık topla potanın çapraz yönündeyken, o bölgede bir tane değil, üç tane adam bulunuyor.

Michael Jordan'ı geçtim, NBA'deki herkes herhangi birini teke tekte alır zaten. Bence harika olurdu, kesinlikle All-Star olurdu, ama doğruyu söylemek gerekirse o zamanki Michael Jordan olmazdı."

Birkaç hafta önce Williams, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın Lakers tarihindeki en iyi beş oyuncudan biri olmadığını da dile getirmiş ve sosyal medyada büyük tepki görmüştü.


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