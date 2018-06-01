J.R. Smith asistan koçuna çorba fırlattı, uzaklaştırma aldı

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Cleveland Cavaliers guardı JR Smith, geçtiğimiz Perşembe günü takımın asistan koçu Damon Jones'a bir kase çorba fırlattığı için takım tarafından bir maç uzaklaştırma cezası aldı.Eski bir Cavs oyuncusu olan Jones, 2014'ten beri Cavaliers bünyesinde ön ofis işi yapıyor ve Tyronn Lue'nun da yardımcı koçluğunu yapmakta.Cuma günü takıma dönen Smith'le ilgili Lue, bu geceki Denver Nuggets maçında kendisinin tekrar görev alacağını söyledi ve durumla alakalı olarak da J.R. ile konuştuğunu ve olayın büyümesine engel olduğunu açıkladı.J.R., Cleveland'ın Philadelphia 76ers'a karşı Perşembe gecesi aldığı 108-97'lik yenilgide görev alamamıştı ve cezası orada işlem görmüştü.