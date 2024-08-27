İzmir'de sokak basketbolunda finale geri sayım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sokak basketbolu turnuvasında son etap maçları Bostanlı'da yapıldı.

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İzmir'de sokak basketbolunda finale geri sayım
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27 Ağustos 2024 12:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün dördüncü ve son etabı, Karşıyaka Bostanlı sahilinde yapıldı. Büyük finale katılmaya hak kazanan takımlar 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30-31 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk için mücadele edecek.

Karşıyaka Bostanlı sahilindeki müsabakalara Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 62 ekip katıldı. 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 27-28 Temmuz tarihlerinde Buca Hasanağa Bahçesi'nde, 17-18 Ağustos'ta Göztepe sahilince düzenlenen etapların ardından Karşıyaka Göztepe etabı da sona erdi. Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

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