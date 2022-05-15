İZLE: Leeds United, 90+2'de uyandı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leeds United, konuk ettiği Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İZLE: Leeds United, 90+2'de uyandı
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15 Mayıs 2022 17:58
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında ateş hattındaki Leeds United, Brighton'u konuk etti. Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilginin ardından 1 puana ulaşan Leeds United, 35 puanla 17. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puan alan Brighton ise 48 puanla 10. sırada konumlandı.

Son haftada Brighton, West Ham'ı ağırlayacak. Leeds United ise deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.

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