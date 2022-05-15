İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında ateş hattındaki Leeds United, Brighton'u konuk etti. Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilginin ardından 1 puana ulaşan Leeds United, 35 puanla 17. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puan alan Brighton ise 48 puanla 10. sırada konumlandı.
Son haftada Brighton, West Ham'ı ağırlayacak. Leeds United ise deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.
MAÇIN ÖZETİ
Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilginin ardından 1 puana ulaşan Leeds United, 35 puanla 17. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puan alan Brighton ise 48 puanla 10. sırada konumlandı.
Son haftada Brighton, West Ham'ı ağırlayacak. Leeds United ise deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.
MAÇIN ÖZETİ