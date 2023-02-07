Yaşanan deprem felaketinde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan kötü haber geldi.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.



Vural, "Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun." dedi.



YENİ MALATYASPOR'DAN PAYLAŞIM



Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için bir paylaşım yaptı. Yeni Malatyaspor'un paylaşımı şu şekilde;



"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"





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