İyi haber gelmedi, Ahmet'i kaybettik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İyi haber gelmedi, Ahmet'i kaybettik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2023 18:47
Yaşanan deprem felaketinde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan kötü haber geldi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vural, "Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun." dedi.

YENİ MALATYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için bir paylaşım yaptı. Yeni Malatyaspor'un paylaşımı şu şekilde;

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

TÜMÜ