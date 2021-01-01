Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Iverson: "Sahadaki en iyi oyuncu hep bendim!"

Hall of Fame oyuncu Allen Iverson, kariyerinde sahada olduğu her an "en iyi oyuncu olduğunu hissettiğini" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Allen Iverson, kariyerinde sahada olduğu her an "en iyi oyuncu olduğunu hissettiğini" açıkladı.

"Club Shay Shay" adlı podcast'te eski NBA süperstarı Iverson, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile sporda ve hayattaki her şeyde özgüven sahibi olmanın önemi hakkında konuştu:

"Kendinize güvenmediğiniz her an, dezavantajlısınız demektir. Akıl hocam, kendime karşımdakinden her zaman daha fazla güvenmem gerektiğini öğretmişti. Bu kendini beğenmişlik ya da kibir değil, sadece Tanrı'nın size verdiği yeteneğe inanmak ve saygı duymak.

Sahaya adım attığım her gece, oradaki en iyi oyuncu olduğumu düşünürdüm ve milyonlarca insan da aksini söylerdi. Kendinize güveniniz yoksa, savaşı çoktan kaybetmişsiniz demektir."

1990'lı yılların sonunda NBA'in Hip-Hop kültürünü benimsemesinde en büyük rolü oynamış olan Iverson, kariyerinde 26.7 sayı ortalamasına sahipti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal