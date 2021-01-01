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Iverson: "Morant şutunu otomatik hale getirdi mi, lig için problem!"

NBA efsanesi Allen Iverson, Memphis Grizzlies'in yükselen yıldızı Ja Morant'ın istikrarlı bir şutu olduğu takdirde, lig için 'sorun' yaratacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Allen Iverson, Memphis Grizzlies'in yükselen yıldızı Ja Morant'ın istikrarlı bir şutu olduğu takdirde, lig için 'sorun' yaratacağını söyledi.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Iverson, Morant ve oyunu hakkında düşündüklerini paylaştı. A.I., Grizzlies'in genç oyuncusunda kendisinden çok şey gördüğünü, ancak "otomatik bir şutu" olduğu zaman daha da iyi hale gelebileceğini söyledi:

"Şutunu otomatik hale getirdi mi, lig için problem olacak. Şu anda bile sorun yaratıyor. Kendisi komple paket."

Morant'in üçlük isabetleri, çaylak sezonundaki yüzde 33.5'ten sonra ikinci yıl yüzde 30.3 ile bir miktar düşüş görmüştü.


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