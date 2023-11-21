Yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen ancak Real Madrid'e mağlup olan Milan, bu keztransferinde elini çabuk tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu pişmanlığı vurgulayan İtalyan basını, A Milli Takım'da yaptıklarıyla Avrupa devlerinin gündemine giren Ferdi için yeni bir haber paylaştı.Radiorossonera; Milan'ın Hollanda doğumlu futbolcu transferinde çok ısrarcı olduğunu yazdı.Haberde şu ifadeler yer alıyor:2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı.24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.