Yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen ancak Real Madrid'e mağlup olan Milan, bu kez transferinde elini çabuk tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu pişmanlığı vurgulayan İtalyan basını, A Milli Takım'da yaptıklarıyla Avrupa devlerinin gündemine giren Ferdi için yeni bir haber paylaştı.
"THEO'YA SOL BEKTE RAKİP OLABİLİR"
Radiorossonera; Milan'ın Hollanda doğumlu futbolcu transferinde çok ısrarcı olduğunu yazdı.
Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Ballo Toure'nin ayrılmasının ardından Theo Hernandez'e bir alternatif bulmak gerekiyor. Şu anda tek yedek genç Bartesaghi. Takip edilen profiller Feyenoord'dan Quilindschy Hartman, Girona'dan Arnau Martinez Lopez ve Fenerbahçe'den Ferdi Erenay Kadıoğlu aranan profiller. Milan transferde fazla mesai yapmak ve ödeme için harcamayı artırmak zorunda. Ferdi, diğer adaylara göre maliyetli olabilir.
Gironalı Arnau 'Avrupa Altın Çocuk' ödülünde 25 adaydan biri oldu. 2003 doğumlu daha genç ama tecrübe olarak daha zayıf. Hollanda'da doğup Nijmegen'de büyüyen ancak Türkiye'de oynamayı tercih eden Ferdi kendisini diğerlerinden ayıran ve motive edici özelliklere sahip bir futbolcu. 56 karşılaşmada on numara, 44 kez sağ kanat, 37 kez sol bek, 33 maçta sağ bek, forvet ve stoper hariç diğer bölgelerde 20 kezden fazla oynadı. İlginç özellikler barındırıyor."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
"THEO'YA SOL BEKTE RAKİP OLABİLİR"
Radiorossonera; Milan'ın Hollanda doğumlu futbolcu transferinde çok ısrarcı olduğunu yazdı.
Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Ballo Toure'nin ayrılmasının ardından Theo Hernandez'e bir alternatif bulmak gerekiyor. Şu anda tek yedek genç Bartesaghi. Takip edilen profiller Feyenoord'dan Quilindschy Hartman, Girona'dan Arnau Martinez Lopez ve Fenerbahçe'den Ferdi Erenay Kadıoğlu aranan profiller. Milan transferde fazla mesai yapmak ve ödeme için harcamayı artırmak zorunda. Ferdi, diğer adaylara göre maliyetli olabilir.
Gironalı Arnau 'Avrupa Altın Çocuk' ödülünde 25 adaydan biri oldu. 2003 doğumlu daha genç ama tecrübe olarak daha zayıf. Hollanda'da doğup Nijmegen'de büyüyen ancak Türkiye'de oynamayı tercih eden Ferdi kendisini diğerlerinden ayıran ve motive edici özelliklere sahip bir futbolcu. 56 karşılaşmada on numara, 44 kez sağ kanat, 37 kez sol bek, 33 maçta sağ bek, forvet ve stoper hariç diğer bölgelerde 20 kezden fazla oynadı. İlginç özellikler barındırıyor."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.