İtalyanlar İsmail Yüksek'in peşinde! İşte o takım

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e İtalyan kulübü Bologna talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İtalyanlar İsmail Yüksek'in peşinde! İşte o takım
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21 Kasım 2024 12:39
A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İsmail Yüksek, İtalyan ekibi Bologna'nın radarından çıkmıyor...

Takvim'in haberine göre, İtalyan kulübü, son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren 25 yaşındaki orta saha için harekete geçti. Bologna'nın geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'in menajeri ile masaya oturduğu öğrenildi.

İtalyanlar'ın Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Bu sezon sarı lacivertli forma altında 15 maça çıkan milli oyuncu gol veya asist katkısı veremedi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. Fenerbahçe, yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro'ya transfer etmişti. 

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