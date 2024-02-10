İtalyanlar, Barış Alper'i izlemeye geliyor

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, 4 İtalyan devinin gündemine girdi. 4 İtalyan kulübünün scout ekipleri, Başakşehir maçında Barış Alper'i tribünden takip edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İtalyanlar, Barış Alper'i izlemeye geliyor
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10 Şubat 2024 12:56
Son güncelleme 10 Şubat 2024 14:37
Galatasaray ara transfer dönemini 3 transferle tamamlarken Barış Alper Yılmaz konusunda güzel ve yönetimi sevindirecek gelişmeler yaşandı.

Her geçen gün üzerine koyarak giden yıldız isim için İtalyan basınında ilginç bir haber yer aldı. Habere göre; 4 İtalyan takımı, milli oyuncuyu farklı mevkiler için takip ediyor. Haberde, bu takımların A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı yer aldı.

İŞTE O TAKIMLAR

Napoli, Hırvatistan maçında forvet oynayan Barış'ı forvete düşünürken, Fiorentina sağ açık, Lazio sol bek, Inter ise forvet arkası olarak Barış'ı düşünüyor.

TRİBÜNDE İZLEYECEKLER

Öte yandan 4 kulübün de scout ekipleri Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Başakşehir maçında Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edecek.

Bu sezon Galatasaray'da sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Barış Alper, çıktığı 37 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.



 
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