İtalya'da dolandırıcılık: "Pirlo'yu taklit ederek çaldı"

İtalya'da bir vatandaş, Juventus teknik direktörü Pirlo'yu taklit ederek kıyafetler çaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya'da dolandırıcılık: 'Pirlo'yu taklit ederek çaldı'
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16 Aralık 2020 20:06
Pirlo gibi konuşan birisi, İtalyan teknik adamı taklit ederek ücretsiz kıyafetler aldı.

48 yaşındaki Alessandro Palazzolo, telefonla aradığı markanın çalışanlarıyla konuştu. Marka çalışanlarına Pirlo olduğunu söyleyen adam, çalışanları İtalyan teknik adamı taklit ederek kandırdı.

Faturaları Andrea Pirlo adına kestiren adamın foyası, faturalar gerçek Pirlo'ya ulaşmaya başlayınca ortaya çıktı. 48 yaşındaki dolandırıcının, iki yıl önce de benzer bir taktikle pahalı bir saati çalmaya çalıştığı öğrenildi.



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